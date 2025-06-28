Kulübü Acı Haberi Duyurdu: Genç Futbolcu Hayatını Kaybetti

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Dünyanın en büyük liglerinden olan İspanya'nın La Liga'sında acı bir olay yaşandı. La Liga'da bu sezon 32 puan alarak 19. sıraya yerleşen ve küme düşen Las Palmas'ın 23 yaşındaki oyuncusu Zeben Ramos, hayatını kaybetti. 9 Haziran tarihinde trafik kazası geçirdiği belirtilen futbolcunun 15 gün komada kaldığı ancak hastanedeki tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamadığı bildirildi.

Sol bek mevkiinde forma giyen Zeben Ramos'un kulübü Las Palmas, acı haberi resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, genç futbolcunun ölümüyle alakalı "Ailesine, dostlarına, takım arkadaşlarına ve futbol kariyeri boyunca kendisine eşlik eden herkese en derin taziyelerimizi gönderiyoruz" ifadelerine yer verildi.

'ÇOK ÇALIŞKAN VE SICAKKANLIYDI'

İspanya'nın Büyük Kanarya bölgesinde kaza yaptığı belirtilen 23 yaşındaki Ramos, futbola ilk olarak İspanya'nın Huesca takımıyla adım atmıştı. Çevresindeki insanların çok çalışkan ve sıcakkanlı olarak tanımladığı Ramos, futbolda en zirveye çıkma hayaliyle kariyerine devam ediyordu.

Zeben Ramos'un zamansız ölümü tüm İspanya'yı yasa boğdu. Pek spor yayını ve sosyal medya hesabı genç oyuncunun ölümü dolayısıyla taziye mesajları yayımladı. Sosyal medya kullanıcıları da, önünde upuzun bir yaşam olan gencin vefatından duydukları derin üzüntüyü dile getirerek ailesine başsağlığı dileklerini yolladı.