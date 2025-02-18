Fenerbahçe'ye İsviçreli Hakem

Fenerbahçe'nin Anderlecht'e konuk olacağı Avrupa Ligi rövanş karşılaşmasında görev yapacak hakem belli oldu.

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Fenerbahçe'ye İsviçreli Hakem

UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu play-off Fenerbahçe-Anderlecht karşılaşmasının rövanşında görev yapacak hakem belli oldu.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, başkent Brüksel'deki Anderlecht Stadı'nda 23.00'te başlayacak maçta düdük çalacak Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Jonas Erni üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Luca Cibelli yapacak. Mücadelede Lukas Fahndrich VAR koltuğunda oturacak. Lionel Tschudi de AVAR olarak görev alacak.

Kaynak: AA

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