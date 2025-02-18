Real Madrid'in Kaptanı Arda'yı Öve Öve Bitiremedi

Real Madrid'in yıldız ismi Valverde, Arda Güler'le ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Valverde, Arda'yı mükemmel olarak niteledi.

Real Madrid'in Kaptanı Arda'yı Öve Öve Bitiremedi

Real Madrid’in yıldızı Arda Güler, istediği süreleri pek bulamazken, takımın kaptanı Federico Valverde’den dikkat çeken açıklamalar geldi. Valverde, Arda’yı mükemmel olarak niteledi.

"Arda ile iyi arkadaş olduğunuzu biliyorum. Son haftalarda çok az süre alıyor. Takım içindeki morali nasıl?" sorusunu yanıtlayan yıldız oyuncu, tek kelimeyle ‘mükemmel’ dedi.

Real Madrid'in Kaptanı Arda'yı Öve Öve Bitiremedi - Resim : 1

Valverde, şu ifadeleri kullandı:

"Real Madrid'de önünde onu bekleyen çok faza bir gelecek ve kariyer var. Bizim için takımdaki 25 futbolcudan biri. Kulübün idolü olmak, Madrid'de iz bırakmak için gerekli kaliteye sahip.

Genç futbolcular kiralık gitmek veya oynamak için çok maç beklemek durumunda. Ama bu seni daha kuvvetli ve daha olgun bir futbolcu yapıyor. Günü geldiğinde fırsatı iyi değerlendirmek için bunlar seni hazır duruma getiriyor. Arda çok hazır. Arda'da her şeyin bir nedeni var."

Kaynak: AA

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