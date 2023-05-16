Fenerbahçe’ye Bright Osayi Samuel’den kötü haber!

Fenerbahçe’ye, Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında 18 Mayıs Perşembe günü evinde oynayacağı Trabzonspor maçı öncesi Bright Osayi Samuel'den kötü haber geldi.

Antrenmanda aldığı darbe sonrası sakatlanan 25 yaşındaki futbolcunun sol baldırında kas içinde darbeye bağlı kanama ve yırtık belirlendi.

Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Bright Osayi Samuel’in antrenmanda aldığı darbe sonrası MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Görüntüleme neticesinde sol baldırında kas içinde darbeye bağlı kanama ve yırtık izlenen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: Gerçek Gündem