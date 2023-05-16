Fenerbahçe, Ryan Kent'le anlaştı

Transfer çalışmalarına şimdiden Fenerbahçe'nin, sezon sonunda Rangers ile anlaşması bitecek olan İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent ile ön sözleşme imzaladığı öne sürüldü.

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Fenerbahçe, Ryan Kent'le anlaştı

Sabah'ta yer alan habere göre, Sarı-lacivertliler, İskoçya'nın Rangers takımında forma giyen ve yaklaşık 2 aydır görüşme halinde olduğu İngiliz futbolcuyla yıllık 1.7 milyon euroya anlaştı.

Fenerbahçe hakkında araştırmalar yapan ve İstanbul'da yaşamaya sıcak bakan Ryan Kent'in, pazarlıklar neticesinde son olarak kendisine önerilen bu rakamı kabul ettiği öğrenildi. İddialara göre dün de taraflar ön sözleşme yaptı.

Tecrübeli futbolcuyla 3+1 yıllığına el sıkışılırken, 1 senelik opsiyonun kulübün elinde olduğu aktarıldı. Sezon sonunda İskoç kulübüyle sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Rangers'ta 1 milyon euro kazanıyordu.

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