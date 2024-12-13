Fenerbahçe'nin Yıldız Futbolcusu Çağlar Söyüncü Baba Oldu

Fenerbahçeli yıldız futbolcu Çağlar Söyüncü baba oldu. Sarı-lacivertli ekip, Çağlar ve eşini tebrik etti.

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Fenerbahçe'nin Yıldız Futbolcusu Çağlar Söyüncü Baba Oldu

FenerbahçE forması giyen 28 yaşındaki milli stoper Çağlar Söyüncü, baba oldu. Sarı-lacivertli ekip, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Çağlar ve eşi Serra'yı tebrik etti.

Fenerbahçe'nin Yıldız Futbolcusu Çağlar Söyüncü Baba Oldu - Resim : 1

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol Takımımızın oyuncularından Çağlar Söyüncü baba oldu. Çağlar ve kıymetli eşi Serra Hanım’ı tebrik ediyor, yavrumuz Ömer Erk’e mutlu ve sağlıklı bir yaşam diliyoruz."

Fenerbahçe'nin Yıldız Futbolcusu Çağlar Söyüncü Baba Oldu - Resim : 2

Çağlar Söyüncü'den Müjdeli Haber! Ünlü Futbolcu Baba OluyorÇağlar Söyüncü'den Müjdeli Haber! Ünlü Futbolcu Baba OluyorMagazin

Kiralık olarak gelmişti: Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü gelişmesiKiralık olarak gelmişti: Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü gelişmesiSpor

Kaynak: DHA

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