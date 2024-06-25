Kiralık olarak gelmişti: Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü gelişmesi

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni gelişme yaşandı. Sarı-lacıvertli kulübün, Çağlar Söyüncü ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Kiralık olarak gelmişti: Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü gelişmesi

Fenerbahçe, geçen sezonun ortasında Atletico Madrid'den kiraladığı Çağlar Söyüncü'yü yeniden kadrosuna katmak için harekete geçmişti. Transfer girişimleriyle ilgili yeni gelişme yaşandı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, tecrübeli savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertli kulübün, İspanyol ekibi Atletico Madrid ile bonservis konusunda görüşmelere başladığı belirtildi.

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