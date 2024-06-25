Kiralık olarak gelmişti: Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü gelişmesi
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni gelişme yaşandı. Sarı-lacıvertli kulübün, Çağlar Söyüncü ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Fenerbahçe, geçen sezonun ortasında Atletico Madrid'den kiraladığı Çağlar Söyüncü'yü yeniden kadrosuna katmak için harekete geçmişti. Transfer girişimleriyle ilgili yeni gelişme yaşandı.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, tecrübeli savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı.
Sarı-lacivertli kulübün, İspanyol ekibi Atletico Madrid ile bonservis konusunda görüşmelere başladığı belirtildi.