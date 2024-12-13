Beşiktaş'ın Başkan Adayı Serdal Adalı'dan Teknik Direktör Mesajı

Beşiktaş Kulübü’nün 29 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan adayı olduğunu açıklayan Serdal Adalı basın toplantısı düzenledi.

SERDAR TOPRAKTEPE'YLE DEVAM

Serdar Adalı, kulübün başına geçmesi halinde ise teknik direktörlük pozisyonuna kimi getireceğini de açıkladı.

Takımın başında olan Serdar Topraktepe’den memnun olduğunu belirten Adalı, onunla devam etme arzusu içerisinde olduklarını ifade etti.

“ÖNCELİĞİMİZ BEŞİKTAŞ’I ÖZÜNE DÖNDÜRMEK”

Başkanlık seçimi öncesi hedeflerini de anlatan Adalı, “Önceliğimiz son 1 ay içerisinde zarar gören itibarımızı kendi içimizde onararak Beşiktaş’ı özüne döndürmek olacak. Darmadağın olmuş camiamızı birleştirip, ayrıştırıcı söylemlerden kurtarıp, dünyanın birbirine bağlı en büyük camiası olduğunu göstermemiz lazım. Ekonomik olarak süreklilik arz eden bir programı hayata geçirerek sezonluk ve anlık kararlardan uzak duracağız. Sürdürülebilir bir başarı sağlayacağız.” İfadelerini kullandı.

“GENÇ TÜRK OYUNCULARI BULACAĞIZ”

Ekonomik olarak mali disiplin çerçevesinde adımlar atmadıkça süreklilik arz eden bir başarı yakalamak mümkün değil. Sportif kazançların haricinde gelir getirecek projeleri hayata geçirmemiz lazım. Bu projeleri hayata geçirmeden, bankalar birliği ve yüksek faizli borçları kapatmadan istikrarlı bir sportif başarı elde etmek mümkün değildir. Senelerdir konuştuğumuz ve her dönem dile getirdiğimiz altyapı düzenine dönüp, gerek Türkiye’deki gerek Avrupa’daki genç Türk futbolcuları bulacak, hazır scout ekiplerimizin çalışması doğrultusunda takımımıza kazandıracağız.

“BEŞİKTAŞ HİÇBİR ZAMAN KÜÇÜLMEYE GİTMEZ”

Beşiktaş hiçbir zaman küçülmeye gitmez. 34 yaşındaki futbolcunun 30 milyon Euro’luk maliyetinin altına girmektense 18-24 yaşları arasındaki sporcuları transfer ederek genç bir kadro oluşturacağız. Yaptığımız yatırımın geri dönüşünü net olarak alabileceğimiz oyunculara gideceğiz. Bununla ilgili 3.5 senelik bir projeksiyon hazırlıyoruz. Devamlılığı sağlayabilmemiz için de bu projeksiyonun mali olanaklarla örtüşmesi gerekiyor. Geçtiğimiz seçimde duyduğumuz yıldız transferleri, A plus hocaları, 4 senede Beşiktaş’ın borcunu kapatacak projeleri ben de bu seçimde telaffuz edersem inanmayın çünkü bunlar gerçek değil.”

Kaynak: DHA-İHA