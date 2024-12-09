Beşiktaş Divan Kurulu'ndan Kayyım İddialarına Kınama

İstifalar ve görevden almaların ardından çalkantılı günler geçiren Beşiktaş'ta Divan Kurulu Başkanlığı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamada, “Divan Başkanlığı ve Divan Başkanlık Kurulu ve tüm diğer kurullarımız Beşiktaş’ın konularını ve sorunlarını uluorta ve dedikoduya meydan verecek şekilde tartışmak yerine gerekli yer ve zamanlarda gerekli şekilde dile getirmek ve çözüm üretmek üzere çalışmaktadır ve çalışmaya devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlığı, kulübün son dönemdeki gündemi hakkında resmi bir açıklama yayımladı. Divan kurulundan yapılan açıklamada, başkan Hasan Arat’ın istifa etmesi ve sonrasındaki süreçle ilgili bilgilendirme yapıldı.

Son haftalarda yaşanan olayların herkesi çok üzdüğüne dikkat çekilen açıklamada, “Beşiktaş’ımızın son haftalarda yaşadığı yönetim karmaşası tabii ki hepimizi çok üzmektedir. Özellikle sosyal medyada ve basında yapılan bazı haksız ve hatta maksatlı paylaşımların da kulübümüzü, kurullarımızı küçük düşürmeye yönelik olduğu meydandadır. Divan Başkanlık Kurulu olarak özellikle son dönemde yaşadığımız süreci ve ne yaptığımızı kamuoyunun bilgisine sunmak istiyoruz. 3 Aralık 2023 tarihinde büyük bir oy çokluğu ile seçilerek göreve başlayan Sayın Hasan Arat başkanlığındaki Yönetim Kurulumuzun faaliyeti daima yakından takip edilmiştir. Divan Başkanlık Kurulu olarak 2 yıla yakın sürede çalışılarak hazırladığımız Tüzük taslağı Sayın Hasan Arat Yönetimi tarafından çok önem verdiğimiz bazı maddeler değiştirilerek Genel Kurula sunulmuş ve 11 Mayıs2024’te kabul edilmiştir. Bu Tüzük değişikliği ile Divan Kurulunun bazı görev ve yetkileri tüzükten çıkarılmış ve muhtemel kaoslara yol açılmıştır. Yine bu tüzükte öngördüğümüz ve her ay toplanmasını önerdiğimiz, Divan Kurulu üyelerinden oluşacak 100-150 üyenin her ay toplanacağı Yüksek Danışma Kurulu kurulması önerimiz tüzükten çıkarılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

'EN AZ HASARLA ÇIKMAK İÇİN...'

21 Aralık’ta yapılacak divan kurulu toplantısı için yönetim kurulu ile mutabakata varıldığını ancak Hasan Arat’ın istifa etmesinin ardından toplantının 14 Aralık’a alınmak istediğini, başkan Hüseyin Yücel ile mutabakata varıldığını ancak Olağanüstü Genel Kurul nedeniyle divan kurulu toplantısının ertelenmesini talep ettiği belirtilirken, “Sayın Hasan Arat yönetiminin son 6 ayda yaptığı transferler ve son birkaç haftadaki başarısız sonuçlar Kulübümüzde tartışmaya başlandığı günlerde, Divan Başkanlığı olarak görüşme talebimiz üzerine 26 Kasım günü Divan Başkanımız Sayın Tevfik Yamantürk ve 2. Başkan Fethi Hinginar tarafından Sayın Hasan Arat ile bir görüşme yapılmıştır. Bu görüşme üzerine konu Divan Başkanlığımız tarafından diğer Kurul Başkanları ile de paylaşılarak durum değerlendirilmiştir. Bu vesile ile şunu da açıklamak isteriz ki Beşiktaş’ımızın Divan, Denetleme, Disiplin ve Üyelik ve Sicil Kurulları çok yakın bir iş birliği içinde çalışmaktadırlar. Başkan Sayın Hasan Arat’ın bu görüşmeden sonra, önce Futbol A.Ş. ve bilahare Yönetim Kurulu Başkanlığından istifa etmesiyle gelişen olaylar karşısında Kurullar olarak sürekli toplantı ve iletişim halinde durum değerlendirmesi yapılmıştır. Ve gerek 2. Başkan Sayın Hüseyin Yücel, gerek Genel Sekreter Kaan Şakul ile görüşmeler yapılarak bu kaostan kulübümüzün en az hasarla çıkmasını sağlamak için önerilerde bulunulmuştur. Bu süreçte 21 Aralık 2024 günü için planladığımız Divan Kurulu toplantımızın ertelenmesi ile ilgili süreç şöyle gelişmiştir: Yönetim Kuruluna ilk yazımız 16 Ekim 2024 tarihli olup Divan Kurulu Toplantımızın 21 Aralık 2024 günü ICEC Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde yapılması talep edilmiştir. Yönetim Kurulu’nun da mutabakatı ile Divan Kurulu toplantısı için Lütfi Kırdar Kongre Merkezi rezervasyonu yapılmıştır. Sayın Hasan Arat’ın istifası ile ilgili olayların gelişmesi üzerine Divan Kurulumuzu acilen toplantıya davet etmek üzere toplantıyı öne çekerek, alınabilecek en erken tarih olan 14 Aralık tarihinde toplanmak üzere Sayın Hüseyin Yücel ve Genel Sekreter Kaan Şakul’a bildirim yapılmıştır. Tam bu şekilde ilanlarımızı yapmak üzere iken Denetim Kurulunun mali raporları almadığını ve raporların toplantıya yetişmeyeceği öğrenilmiştir. Bu görüşmeler sürerken Sayın Hüseyin Yücel’in Başkanlık görevini sürdürmek için güvenoyu almak istediğini ve bu nedenle 22 ve 29 Aralık 2024 tarihlerinde Olağanüstü Genel Kurul Kararı alınacağı öğrenilmiştir. Bu karara da saygı duyuyoruz. Aynı gün Sayın Hüseyin Yücel, toplantımızın yapılmasında mutabakat vermiş olmasına rağmen, Divan Başkanımızı arayarak Olağanüstü Genel Kurul nedeniyle Divan Kurulu toplantımızın ertelenmesi talebinde bulunmuştur. Kendilerine böyle bir ertelemenin doğru görülmediği belirtildiğinde Sayın Hüseyin Yücel bu görüşü olumlu karşılamış, ancak daha sonra Yönetim Kurulu üyesi Kadir Kılıç önce Divan Başkanımızı arayıp Yönetim Kurulu’nun toplantıyı erteleme kararını iletmiş daha sonra yazılı olarak Divan Başkanlığımıza bildirim yapılmıştır” denildi.

'ÇÖZÜM ÜRETMEK ÜZERİNE ÇALIŞIYORUZ'

Camiayı en doğru şekilde bilgilendirmeyi görev olarak kabul ettiklerini ifade eden divan başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Divan Toplantımızı, Yönetim Kurulu olmadan, Denetim Kurulu raporu gelmeden yapmanın kulübümüze bir fayda sağlamayacağı açıktır. Ayrıca, toplantı organizasyonunun Kulüp tarafından sağlanması gerektiği de herkesin bildiği bir husustur. Bütün bu süreçleri çok yakından takip ediyor ve kulübümüzü camiamızı en doğru şekilde bilgilendirmeyi görev sayıyoruz. Ancak, sosyal medyada ve basında Divan Başkanlığımız hakkında yapılan mesnetsiz ve haksız eleştirileri, kayyum atanmasından söz ederek yapılan maksatlı iftira ve söylemleri de şiddetle kınıyoruz. Her zaman ifade ettiğimiz çok önemli bir hususu tekrar tüm Beşiktaşlı kardeşlerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunmak isteriz ki; Divan Başkanlığı ve Divan Başkanlık Kurulu ve tüm diğer kurullarımız Beşiktaş’ın konularını ve sorunlarını uluorta ve dedikoduya meydan verecek şekilde tartışmak yerine gerekli yer ve zamanlarda gerekli şekilde dile getirmek ve çözüm üretmek üzere çalışmaktadır ve çalışmaya devam edecektir. Kamuoyunun ve çok değerli Beşiktaşlıların bilgisine sunarız.”

Kaynak: DHA