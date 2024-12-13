Türkiye'nin Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Rakipleri Belli Oldu

Türkiye, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde E Grubu'na yerleşti.

Birinci torbadan İspanya/Hollanda Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi ilk rakibimiz oldu. Üçüncü torbadan da Gürcistan gelirken dördüncü torbadan son rakibimiz ise Bulgaristan oldu.

Turnuva kapsamında ilk müsabaka ise Eylül ayında oynanacak.

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Kaynak: DHA