Çağlar Söyüncü'den Müjdeli Haber! Ünlü Futbolcu Baba Oluyor
Fenerbahçeli yıldız futbolcu Çağlar Söyüncü, iki ay önce evlendiği moda tasarımcısı Serra Pakdemir ile bebek beklediklerini duyurdu. Müjdeli haberi sevenleriyle paylaşan çiftin bebeklerinin cinsiyeti ise belli değil.
Geçtiğimiz mayıs ayında moda tasarımcısı Serra Pakdemir ile evlenen milli futbolcu Çağlar Söyüncü baba oluyor.
Sosyal medya hesaplarından ultrason fotoğrafı paylaşan çift, sevenlerine bebek beklediklerini açıkladı.
Ünlü çift, bebeklerinin cinsiyetini ise henüz öğrenmedi.
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'den bonservisiyle birlikte Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.