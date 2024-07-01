Fenerbahçe'nin isim sponsoru değişiyor: Teşekkür edip yollarını ayırdılar

Fenerbahçe Spor Kulübü, erkek voleybol takımının isim sponsoru olan Parolapara ile yollarını ayırma kararı aldı.

Fenerbahçe Voleybol’un resmi X (Twitter) hesabından yapılan paylaşımda, Parolapara ile ayrılık resmen duyuruldu.

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Teşekkürler Parolapara

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımımızın 2023-2024 Voleybol sezonunda isim sponsoru olan Parolapara ile sözleşmemiz sona ermiştir. İşbirliği içerisinde bulunduğumuz süre boyunca Takımımıza yapmış oldukları katkılar için Parolapara Ailesi’ne en içten teşekkürlerimizi sunarız.”

Kaynak: Gerçek Gündem