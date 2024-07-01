Fenerbahçe'nin isim sponsoru değişiyor: Teşekkür edip yollarını ayırdılar
Fenerbahçe Spor Kulübü, erkek voleybol takımının isim sponsoru olan Parolapara ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Fenerbahçe Spor Kulübü, erkek voleybol takımının isim sponsoru olan Parolapara ile yollarını ayırma kararı aldı.
Fenerbahçe Voleybol’un resmi X (Twitter) hesabından yapılan paylaşımda, Parolapara ile ayrılık resmen duyuruldu.
Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
“Teşekkürler Parolapara
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımımızın 2023-2024 Voleybol sezonunda isim sponsoru olan Parolapara ile sözleşmemiz sona ermiştir. İşbirliği içerisinde bulunduğumuz süre boyunca Takımımıza yapmış oldukları katkılar için Parolapara Ailesi’ne en içten teşekkürlerimizi sunarız.”
Kaynak: Gerçek Gündem
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