UEFA'dan İngiltere'ye Bellingham şoku: Soruşturma başlatıldı

UEFA, EURO 2024 son 16 turunda dün oynanan İngiltere Slovakya maçının ardından Slovakya yedek kulübesine el hareketi yapan Jude Bellingham hakkında soruşturma başlattı.

Son Güncelleme:
UEFA'dan İngiltere'ye Bellingham şoku: Soruşturma başlatıldı

Euro 2024 son 16 turunda İngiltere, Slovakya'yı 2-1 yendi. İngiltere'nin ilk golünü 90+5'te atan Jude Bellingham, Slovakya yedek kulübesine karşı abartılı bir sevinçte bulundu.

UEFA, Bellingham'ın davranışı nedeniyle soruşturma başlattı. Gerekçe olarak ise davranış kurallarını ihlal etme olarak gösterildi.

ŞAKA YAPTIĞINI SÖYLEMİŞTİ

21 yaşındaki yıldız oyuncu maç sonu yaptığı açıklamada, arkadaşlarıyla arasında yaptığı bir şaka olduğunu söylemişti.

İngilizlerin yıldızı Bellingham'dan skandal hareket: Slovakya kulübesine bakarak…İngilizlerin yıldızı Bellingham'dan skandal hareket: Slovakya kulübesine bakarak…Spor

Etiketler
Slovakya İngiltere Euro 2024 UEFA Soruşturma
Son Güncelleme:
Kortların yıldız ismi Aryna Sabalenka'dan kötü haber Kortların yıldız ismi Aryna Sabalenka'dan kötü haber
Ruslar Artık Türkiye'den Ayrılmaya Başladı! 50 Bin Kişi Türkiye'yi Terk Etti. İşte Sebebi Ruslar Artık Türkiye'den Ayrılmaya Başladı! 50 Bin Kişi Türkiye'yi Terk Etti. İşte Sebebi
Evinizdeki minik sinekleri yok eden doğal çözüm! Pahalı ilaçlara gerek yok Evinizdeki minik sinekleri yok eden doğal çözüm! Pahalı ilaçlara gerek yok
Belediyeden aldığı ihalelerle tanınıyor: AKP’li yönetici Ahmet Feti Yılmaz Elazığspor Başkanı seçildi AKP’li yönetici Elazığspor Başkanı seçildi
ÇOK OKUNANLAR
Yeşim Salkım, Fahrettin Koca'ya hakkını helal etmedi: "Gözümün önünde eridi..." Yeşim Salkım, Bakan Koca'ya hakkını helal etmedi
Sinan Ateş cinayeti davasında ilk celse bitti: Tetikçiler tek tek ifade değiştirdi Sinan Ateş cinayeti davasında ilk celse bitti
Bakanlıktan 3 milyon kişiye müjdeli haber: Sabiha Gökçen’e entegre olacak O kentin ulaşım sorunu için yeni metro hattı
Yargıtay'dan emsal 'boşanma davası' kararı! Hukuka aykırı elde edilen delil sayıldı Yargıtay'dan emsal 'boşanma davası' kararı!
"Önüne 10 milyon dolar koysalar kumarda bitirirsin" Serdar Ortaç'tan yanıt Kumar yorumuna Serdar Ortaç'tan yanıt