UEFA'dan İngiltere'ye Bellingham şoku: Soruşturma başlatıldı
UEFA, EURO 2024 son 16 turunda dün oynanan İngiltere Slovakya maçının ardından Slovakya yedek kulübesine el hareketi yapan Jude Bellingham hakkında soruşturma başlattı.
Euro 2024 son 16 turunda İngiltere, Slovakya'yı 2-1 yendi. İngiltere'nin ilk golünü 90+5'te atan Jude Bellingham, Slovakya yedek kulübesine karşı abartılı bir sevinçte bulundu.
UEFA, Bellingham'ın davranışı nedeniyle soruşturma başlattı. Gerekçe olarak ise davranış kurallarını ihlal etme olarak gösterildi.
ŞAKA YAPTIĞINI SÖYLEMİŞTİ
21 yaşındaki yıldız oyuncu maç sonu yaptığı açıklamada, arkadaşlarıyla arasında yaptığı bir şaka olduğunu söylemişti.
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