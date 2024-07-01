Belediyeden aldığı ihalelerle tanınıyor: AKP’li yönetici Ahmet Feti Yılmaz Elazığspor Başkanı seçildi

TFF 3. Ligde birinci olarak TFF 2. Lig'e yükselen Elazığspor’da başkanlık seçimi yapıldı. Mevcut başkan Serkan Çayır seçimlerde aday olmadı. Tek listeyle yapılan kongreden AKP Elazığ İl Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Feti Yılmaz kulüp başkanı seçildi.

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Belediyeden aldığı ihalelerle tanınıyor: AKP’li yönetici Ahmet Feti Yılmaz Elazığspor Başkanı seçildi

Bu sezon TFF 2. Ligde mücadele edecek olan Çimentaş Elazığspor’un Genel Kurulu, Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Önceki yönetimde Çimentaş Elazığspor’un basın sözcüsü olarak görev yapan AKP Elazığ il yöneticisi Ahmet Feti Yılmaz, yapılan genel kurulda kulüp başkanlığına seçildi. Öte yandan Kulübün borcu 74 milyon 857 bin 146 TL olarak açıklandı.

Elazığspor kulübü başkanlığına seçilen AKP'li Ahmet Feti Yılmaz, AKP’li Elazığ Belediyesi’nden aldığı ihalelerle gündeme gelmişti. AKP'li Elazığ Belediyesi'nin, 1 Mart’ta 2023 yılında gerçekleştirdiği ‘atık su borusu’ alım ihalesini 6 milyon 748 bin liraya Yılmaz'ın sahibi olduğu "Şemsettin Yılmaz İnşaat" almıştı. 21 Şubat 2022 tarihinde Elazığ Belediyesi'nin 'Su ve kanalizasyon servisinde kullanılmak üzere atık su borusu alım' işi de yine 3 milyon 979 milyon bedelle Yılmaz'ın firmasının olmuştu.

TFF 2. Lig'e yükselen Çimentaş Elazığspor'dan coşkulu kutlamaTFF 2. Lig'e yükselen Çimentaş Elazığspor'dan coşkulu kutlamaSpor

Kaynak: ANKA

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