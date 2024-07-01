İngilizlerin yıldızı Bellingham'dan skandal hareket: Slovakya kulübesine bakarak…

EURO 2024 son 16 turu maçında İngiltere ve Slovakya, Gelsenkirchen’de karşılaştı.

90+5’e kadar skoru 1-0 üstün götüren Slovakya, Jude Bellingham’ın golü ile yıkıldı ve maç uzatmaya gitti.

Uzatmada Harry Kane ile 2. golü bulan İngiltere, rakibini geriden gelerek devirdi.

Maça ise Bellingham’ın gol sevincinde yaptığı hareket damga vurdu.

Bellingham, Slovakya yedek kulübesine dönerek elini önce ağzına götürdü ardından cinsel organını işaret etti.

Kaynak: Gerçek Gündem