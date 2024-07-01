Kortların yıldız ismi Aryna Sabalenka'dan kötü haber

Teniste tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hayranlarını üzen haberi duyurdu.

Katıldığı tenis turnuvalarında adını her daim finale yazdıran Sabalenka, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'dan omuz sakatlığı nedeniyle çekildiğini bildirdi.

Sabalenka, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Size bu yıl şampiyonada (Wimbledon) oynayamayacağımı söylemek zorunda kaldığım için kalbim kırıldı. Kendimi hazırlamak için her şeyi denedim ama ne yazık ki omzum benimle iş birliği yapmıyor." dedi.

Dünya 3 numarası 26 yaşındaki raket, "Bu turnuva benim için çok şey ifade ediyor ve söz veriyorum gelecek yıl her zamankinden daha güçlü döneceğim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA