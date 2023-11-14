Fırsatları değerlendirememişti: Edin Dzeko eleştirilere tek kelimeyle yanıt verdi

Adana Demirspor maçında yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Edin Dzeko, eleştiriler üzerine açıklama yaptı.

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Fırsatları değerlendirememişti: Edin Dzeko eleştirilere tek kelimeyle yanıt verdi

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.
Sarı-lacivertliler sahadan beraberlikle ayrıldı ve 1 hafta aradan sonra yeniden Galatasaray’ı geride bırakarak liderlik koltuğuna oturdu.

Öte yandan Fenerbahçe’nin 37 yaşındaki golcüsü Edin Dzeko, yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve yorgun olduğu görüldü.

Cumhuriyet’ten Hilmi Türkay’ın haberine göre; Adana Demirspor maçında yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen yıldız için “Dzeko yüzünden maç 0-0 bitti” diyenler oldu. 37 yaşındaki futbolcu durumunu iki kelimeyle özetledi: “Çok yoruldum”.

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