Fırsatları değerlendirememişti: Edin Dzeko eleştirilere tek kelimeyle yanıt verdi
Adana Demirspor maçında yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Edin Dzeko, eleştiriler üzerine açıklama yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.
Sarı-lacivertliler sahadan beraberlikle ayrıldı ve 1 hafta aradan sonra yeniden Galatasaray’ı geride bırakarak liderlik koltuğuna oturdu.
Öte yandan Fenerbahçe’nin 37 yaşındaki golcüsü Edin Dzeko, yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve yorgun olduğu görüldü.
Cumhuriyet’ten Hilmi Türkay’ın haberine göre; Adana Demirspor maçında yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen yıldız için “Dzeko yüzünden maç 0-0 bitti” diyenler oldu. 37 yaşındaki futbolcu durumunu iki kelimeyle özetledi: “Çok yoruldum”.
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