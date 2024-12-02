Fenerbahçe'nin Genç Yıldızı Mourinho İçin Avrupa Devlerini Elinin Tersiyle İtmiş

Fenerbahçe'de ilk 11'de başladığı Kayserispor karşılaşmasının ardından kendinden söz ettiren Oğuz Aydın'ın sezon başında neden sarı-lacivertli ekibi tercih ettiği ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'nin Genç Yıldızı Mourinho İçin Avrupa Devlerini Elinin Tersiyle İtmiş

Fenerbahçe’nin parlamaya başlayan yıldızı Oğuz Aydın, geçen sezon Alanyaspor’da gösterdiği performansla Avrupa devlerinin iştahını kabartmış ve birçok teklif almıştı. Oğuz Aydın’ın neden Fenerbahçe’yi tercih ettiği belli oldu.

24 yaşındaki Oğuz Aydın, Fenerbahçe ile Süper Lig’de ilk kez ilk 11’de başlamış ve 2 gol 1 asistle teknik direktörü Jose Mourinho’ya önemli bir mesaj vermişti.

Fenerbahçe'nin Genç Yıldızı Mourinho İçin Avrupa Devlerini Elinin Tersiyle İtmiş - Resim : 1

Geçen sezon da Alanyaspor’da 38 maçta 13 gol 8 asist kaydeden Oğuz Aydın’a Ajax ve Rennes talip olmuştu. Yıldız oyunun bu teklifleri Jose Mourinho ile çalışmak için elinin tersiyle ittiği bildirildi.

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