Galatasaray'da Osimhen Çileden Çıktı

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Osimhen, Eyüpsor karşılaşmasında penaltı beklediği pozisyon için çileden çıktı. Osimhen'in koridordaki görüntüsü dikkat çekti.

Galatasaray'da Osimhen Çileden Çıktı

Galatasaray’ın sahasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından yıldız oyuncu Victor Osimhen’in koridordaki görüntüsü gündem oldu. Bir pozisyonda penaltı bekleyen yıldız, konuya ilişkin soruya dikkat çeken bir yanıt verdi.

Galatasaray'da Osimhen Çileden Çıktı - Resim : 1

Süper Lig’in 14. Hafta maçında Eyüpspor’la berabere kalan Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen maç sonunda isyan etti. Karşılaşmanın 22. Dakikasında penaltı bekleyen yıldız golcü, hakem Oğuzhan Çakır’ın devam kararıyla çileden çıktı.

İlgili pozisyona uzun süre itiraz eden Osimhen, isyanını koridora da taşıdı. Maç sonunda ‘Pozisyon penaltı mıydı?’ sorusunu yanıtlayan Osimhen, “Tabii ki penaltıydı” dedi.

Galatasaray, Hem İki Puan Hem de Yıldızını KaybettiGalatasaray, Hem İki Puan Hem de Yıldızını KaybettiSpor

Etiketler
Osimhen Galatasaray Süper Lig Eyüpspor
İşte Bu Yüzden Limonu Dondurarak Tüketmelisiniz İşte Bu Yüzden Limonu Dondurarak Tüketmelisiniz
Fenerbahçe Atatürk'ün Adını Stadına İşliyor Fenerbahçe Atatürk'ün Adını Stadına İşliyor
Herkes Çok Beğenmişti! Annem Ankara Dizisiyle İlgili Ortaya Çıkan Gerçek Herkes Çok Beğenmişti! Annem Ankara Dizisiyle İlgili Ortaya Çıkan Gerçek
Eski Milli Futbolcu Mehmet Aurelio'nun Acı Günü! Annesini Kaybetti Ünlü Futbolcuyu Yıkan Ölüm