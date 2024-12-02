Galatasaray'da Osimhen Çileden Çıktı

Galatasaray’ın sahasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından yıldız oyuncu Victor Osimhen’in koridordaki görüntüsü gündem oldu. Bir pozisyonda penaltı bekleyen yıldız, konuya ilişkin soruya dikkat çeken bir yanıt verdi.

Süper Lig’in 14. Hafta maçında Eyüpspor’la berabere kalan Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen maç sonunda isyan etti. Karşılaşmanın 22. Dakikasında penaltı bekleyen yıldız golcü, hakem Oğuzhan Çakır’ın devam kararıyla çileden çıktı.

İlgili pozisyona uzun süre itiraz eden Osimhen, isyanını koridora da taşıdı. Maç sonunda ‘Pozisyon penaltı mıydı?’ sorusunu yanıtlayan Osimhen, “Tabii ki penaltıydı” dedi.