Galatasaray, Hem İki Puan Hem de Yıldızını Kaybetti
Galatasaray'ın evinde iki puan kaybettiği Eyüpspor karşılaşmasının ardından bir kötü haber de Abdülkerim Bardakcı'dan geldi. Yıldız oyuncunun durumunun kötü olduğu bildirildi.
Süper Lig'de Galatasaray’ın Eyüpspor ile 2-2’lik skorla berabere kaldığı karşılaşmanın 37’inci dakikasında sakatlanarak oyundan ayrılmak zorunda kalan Abdülkerim Bardakcı’dan kötü haber geldi.
Maç esnasında değişiklik için yedek kulübesine işaret yapan Abdülkerim, topun taca çıkmasının ardından kendisini yere bırakmıştı. Sekerek oyundan alınan Abdülkerim Bardakcı’nın durumuna ilişkin açıklama kulüp doktorundan geldi.
Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce, Abdülkerim’in sağlık durumuna ilişkin açıklamasında, "Abdülkerim Bardakçı'nın durumu hiç iyi değil" dedi.
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