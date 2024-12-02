Eski Milli Futbolcu Mehmet Aurelio'nun Acı Günü! Annesini Kaybetti

Eski milli futbolcu ve Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio'nun annesi Lucia Brito Dos Prazares, evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Annesinin cenazesini almak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na gelen Mehmet Aurelio’nun bitkin olduğu görüldü.

“SON NEFESİNE KADAR BİR SAVAŞÇIYDIN”

Eski milli yıldızın sosyal medya hesabından annesiyle ilgili yaptığı paylaşım ise görenleri duygulandırdı. Aurelio, annesinin bir fotoğrafını paylaşarak “Öğretmen, savaşçı, kazanan, cesur, güzel, zeki, çalışkan ve en iyi anne. Hayatının son nefesine kadar bir savaşçıydın. Kalp krizi geçirdi, tepki gösterdi, bize geri döndü ama maalesef direnmedi. Dersler ve hayat dersleri için teşekkür ederim. Bugün, bana yaşattığın anılar ve harika anlar. Sonsuza kadar Lucia. Seni sonsuza kadar seviyorum” notunu düştü.

Kaynak: DHA