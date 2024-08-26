Fenerbahçe'den TFF'ye Hakem Uyarısı: 'Dikkat Çekiyoruz'

Fenerbahçe, 5-0 galip ayrıldıkları Rizespor maçının ardından tartışmalı hakem kararlarına ilişkin açıklama yaptı. "Dikkat çekiyoruz" başlığıyla yapılan duyuruda, hakem yönetimine yönelik eleştiriler dile getirilerek TFF'ye "Bu yaklaşımın devam etmemesi tek talep ve beklentimizdir" çağrısında bulunuldu.

Fenerbahçe'den TFF'ye Hakem Uyarısı: 'Dikkat Çekiyoruz'

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 5-0 yendi. Sarı lacivertli kulüpten bu maçta yaşanan tartışmalı hakem kararlarına dair bir açıklama geldi.

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından "Dikkat Çekiyoruz" başlığıyla yapılan duyuru şöyle:

"Futbol Takımımızın, Trendyol Süper Ligin 3. haftasında deplasmanda Rizespor ile oynadığı maça dair bu açıklamayı yapıyoruz.

Öncelikle kafilemizi nazik ev sahipliğinde ağırlayan Rizespor yönetimine teşekkür ediyoruz.

Ayrıca tüm süreçleri hiçbir aksama olmaksızın yöneten Rize Emniyetine teşekkür ediyoruz.

Deplasman tribününde Takımımızı durmaksızın destekleyen büyük taraftarımız iyi ki varsınız!

Bu uzun ve zorlu maraton sizin desteğiniz olmadan olmaz.

İlgili açıklama odağında vurgulamak istediğimiz şudur ki;

Takımımızın farklı galibiyetine rağmen maçın ilk yarısında gerek ‘mantığı anlaşılmayan’ sarı kartlar gerekse verilmeyen iki penaltı hakem ve VAR’ın yönetim ve yaklaşımına dair endişe duymamıza sebebiyet vermiştir.

Bu yaklaşımın devam etmemesi tek talep ve beklentimizdir.

Türkiye Futbol Federasyonu’nu ve tüm ilgilileri, hakem yönetimlerindeki soru işaretlerini gidermek adına zaman kaybetmeksizin gereken adımları atmaya davet ediyoruz."

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