Fenerbahçe Rize'de Gol Oldu Yağdı!

Trendyol Süper Lig 3. haftada Fenerbahçe, Rizespor'a konuk oldu. lk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Fenerbahçe, deplasmandan 5-0 galibiyetle ayrıldı.

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Fenerbahçe Rize'de Gol Oldu Yağdı!

Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Maçın ilk yarısını Fred'in golüyle 1-0 önde kapatan Fenerbahçe, ikinci yarıda farkı 5'e çıkardı. Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, maçta hat-trick yaptı.

Maçın 15'inci dakikasında Fred'in golüyle öne geçen Fenerbahçe, ilk yarıyı bu skorla tamamladı.

İKİNCİ YARI GOL YAĞMURU BAŞLADI

İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe 53'üncü dakikada Dzeko'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Fred 60 ve 64'üncü dakikalarda peş peşe bulduğu gollerle hat-trick yaptı ve fark 4'e çıktı.

Maçın 66'ıncı dakikasında ise Rizesporlu Alikulov'un topu kendi ağlarına göndermesi sonucu Fenerbahçe 5-0 öne geçti.

Maçın geri kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe, zorlu deplasmandan 5-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

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