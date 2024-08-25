Arda Güler'e İlk 11'de Görev
Real Madrid'de Jude Bellingham'ın sakatlığı sonrası Arda Güler'e ilk 11'de görev verildi.
Real Madrid, La Liga'nın ikinci haftasında Valladolid ile karşı karşıya gelecek.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bu karşılaşmada milli futbolcumuz Arda Güler'e 11'de görev verdi. Milli futbolcu, Valladolid karşılaşmasında orta üçlüde görev yapacak.
Real Madrid ile Valladolid arasındaki mücadele saat 18.00'de başlayacak.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 25, 2024
🆚 @realvalladolid@UnicajaBanco | #RealMadridRealValladolid pic.twitter.com/Ami7Uwr9kx