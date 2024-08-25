Milli Takım Kaptanı Tarihe Geçti: Hakan Çalhanoğlu'ndan Serie A'da Penaltı Rekoru!

Inter'in Türk milli oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, Serie A'da penaltı rekoru kırdı. 2020 yılında Milan formasıyla başlattığı seriye devam eden Çalhanoğlu, arka arkaya attığı 17 penaltı golüyle Serie A'nın en uzun serisine imza atarak tarihe geçti.

Hakan Çalhanoğlu ilk önce 2020 pandemi döneminde, liglerin haziran ayında tekrar başlamasıyla Milan formasıyla Roma karşısında ilk penaltı golünü attı.

Geçtiğimiz gece ise, Lecce karşısında Inter adına kullandığı penaltıda, rakip kaleci Falcone'yi çaresiz bırakarak bir kez daha ağları sarstı ve Inter'in galibiyetini perçinledi. Bu golle birlikte Çalhanoğlu, 16 penaltı golü bulunan Pazzini'yi geride bırakarak Serie A'nın en uzun penaltı serisinin yeni sahibi oldu.

GELENEĞİ BOZMADI

Sözcü'de yer alan habere göre; milli takım kaptanı, ikinci penaltı golünü yine Milan'da oynarken, 2020-21 sezonunda Lazio'ya karşı kaydetti. Nerazzurri forması giydiği dönemde de geleneği bozmadı.

Sonraki yıllarda ise Milan, Napoli ve Juventus karşısında penaltı golleri attı. 2022-23 sezonunda Bologna'ya karşı 11 metreden bir kez daha isabet sağladı.

Geçen sezon ise toplamda dokuz kez penaltı atışında hata yapmadı; Fiorentina, Milan, Torino, Atalanta, Frosinone, Udinese, Monza, tekrar Udinese, Cagliari ve son olarak Torino'ya karşı.