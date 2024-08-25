Dusan Tadic'e Sürpriz Teklif! Arabistan Ekibi Kancayı Taktı

Fenerbahçe'deki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Sırp yıldız Dusan Tadic'e, Suudi Arabistan ekibinden dikkat çeken teklif geldi.

Dusan Tadic'e Sürpriz Teklif! Arabistan Ekibi Kancayı Taktı

Fenerbahçe'nin geride kalan sezonun başında Ajax'tan transfer ettiği yıldız futbolcu Dusan Tadic, sarı-lacivertli forma ile sergilediği performans dikkat çekti. Suudi Arabistan ekibi, yıldız futbolcunun transferi için Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı öğrenildi.

BEDELSİZ GELDİ

Sarı-lacivertli ekip, geçen sezonun başında Ajax'tan Dusan Tadic'i bedelsiz olarak renklerine bağlamıştı.

ARABİSTAN KANCASI

Kanarya’nın tecrübeli ismi Dusan Tadic’e, Suudi Arabistan’dan teklif geldiği konuşuluyor. Sırp yıldız için bir Suudi kulübünün, Sarı-Lacivertliler’in kapısını çaldığı bilgisine ulaşıldı.

10 MİLYON EURO

Dusan Tadic için konuşulan bonservis bedelinin 9-10 milyon euro civarında olduğu öne sürüldü.

TADIC'İN FENERBAHÇE KARNESİ

Dusan Tadic, Fenerbahçe forması ile toplam 62 resmi maça çıktı. Sırp yıldız söz konusu müsabakalarda 16 kez rakip fileleri sarsmayı başardı ve bunun yanında takım arkadaşlarına da 19 kez gol pası verdi.

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