Fenerbahçe'den Tarihe Geçecek Bonservis! O Oyuncu İçin Servet Ödeyecek

Önümüzdeki sezon için önemli transferlere hazırlanan Fenerbahçe, gözünü Fransız forvet Kolo Muani'ye çevirdi. Fenerbahçe, oyuncuyu Paris Saint-Germain'den transfer etmek için rekor bir bonservis bedelini gözden çıkardı.

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Fenerbahçe'den Tarihe Geçecek Bonservis! O Oyuncu İçin Servet Ödeyecek

Süper Lig'de önceki iki sezonun şampiyonu Galatasaray, bu yıl da şampiyonluğa en yakın takım... Ligi yine ikinci sırada tamamlayacağı öngörülen Fenerbahçe ise taraftarını hüsrana uğrattı. Başkan Ali Koç için istifa sesleri yükselirken, sarı-lacivertli kulüpten flaş bir adım geldi.

Fenerbahçe'den Tarihe Geçecek Bonservis! O Oyuncu İçin Servet Ödeyecek - Resim : 1

Gelecek sezonda takıma önemli takviyeler yapacağını ve şampiyonluk iddiasını ortaya koyacağını açıklayan Ali Koç, yıldız bir forvet için bir servet ödemeye hazır. Bu mevki için kulüpte gündeme gelen isim ise Fransız milli futbolcu Kolo Muani oldu.

Fenerbahçe'den Tarihe Geçecek Bonservis! O Oyuncu İçin Servet Ödeyecek - Resim : 2

EN-NESYRİ REKORU KIRILACAK

Sabah'ın haberine göre Ali Koç, Paris Saint-Germain ile sıcak ilişkileri sayesinde Kolo Muani'yi transfer etmek istiyor. Bu sezonun başında büyük umutlarla transfer edilen Faslı futbolcu Youssef En-Nesyri'ye veda etmeyi düşünen kulüp, onun bonservis rekorunu da yeniden kırmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'den Tarihe Geçecek Bonservis! O Oyuncu İçin Servet Ödeyecek - Resim : 3

Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki Kolo Muani için masaya koymayı planladığı rakamın 25 milyon euro olduğu öğrenildi. Bu bedelin ödenmesi halinde yıldız futbolcu, hem Fenerbahçe hem de Süper Lig tarihinin en pahalı imzasını atmış olacak.

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Kaynak: Sabah

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