Meğer Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho Anlaşmayı Yapmış Bile... Yeni Takımını Açıkladılar
Fenerbahçe'de başarısız sayılabilecek bir sezon geçiren Jose Mourinho'nun yeni bir takımla anlaşma sağladığı iddia edildi. Söz konusu iddialarda Mourinho detayı dikkat çekti... İşte detaylar...
Kaynak: HT Spor
Süper Lig’de Fenerbahçe ile şampiyonluk şansını kaybeden teknik direktör Jose Mourinho için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Şampiyonluk yarışında Galatasaray’ın ardından ikinci sırada yer alan Mourinho, Ali Koç yönetimiyle birlikte hedef tahtasına konulan isimler arasında yer aldı.
HT Spor’da yer alan habere göre, Mourinho’nun Portekiz Milli Takımı’nın başına geçeceği ve ön anlaşmanın dahi yapıldığı iddia edildi.
HT Spor Genel Yayın Yöneteni Ahmet Selim Kul, konuya ilişkin şunları kaydetti:
“Mourinho ile Portekiz Futbol Federasyonu, Mourinho'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026'da biteceği için 2026 yılından itibaren başlayan bir anlaşma yapacaktı. Fakat burada Portekiz Futbol Federasyonu'nun fikrini değiştiren bir gelişme yaşandı; Ronaldo faktörü.
Portekiz Federasyonu bu sürecin altından 'ismiyle' kalkabilecek, Ronaldo isminin gücüyle mücadele edebilecek tek ismin Mourinho olduğuna inanıyor. Federasyon bu nedenle bu anlaşmayı 2026'dan bu yaza çekmeye karar verdi.
Ancak Portekiz Futbol Federasyonu, Mourinho için Fenerbahçe'ye sözleşme fesih bedeli ödemek istemiyor. Mourinho da bu gelişme üzerine Fenerbahçe ile karşılıklı anlaşmaya vararak yolları ayırmanın hesaplarını yapmaya başladı.