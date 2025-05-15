Meğer Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho Anlaşmayı Yapmış Bile... Yeni Takımını Açıkladılar

“Mourinho ile Portekiz Futbol Federasyonu, Mourinho'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026'da biteceği için 2026 yılından itibaren başlayan bir anlaşma yapacaktı. Fakat burada Portekiz Futbol Federasyonu'nun fikrini değiştiren bir gelişme yaşandı; Ronaldo faktörü.