La Liga'da Şampiyon Barcelona!

İspanya La Liga'nın 36. hafta maçında Barcelona, deplasmanda Espanyol'u 2-0 mağlup ederek sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu ilan etti.

La Liga'da Şampiyon Barcelona!

İspanya La Liga'nın 36. haftasında Barcelona, deplasmanda Espanyol ile karşılaştı. Hansi Flick'in öğrencileri sahadan 2-0 galip ayrılırken, Barcelona'ya 3 puanı getiren golleri 53. dakikada Lamine Yamal ve 90+6. dakikada Fermin kaydetti. Ligin bitimine 2 hafta kala puan farkını 7'ye çıkaran Barcelona 28. şampiyonluğuna ulaştı.

La Liga'da Şampiyon Barcelona! - Resim : 1

Barcelona'nın 17 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal bu sezon 17 gol, 21 asistle 38 gole direkt katkı sağlayarak şampiyonlukta önemli bir rol oynadı.

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick de ilk sezonunda Supercopa ve Copa del Rey'in ardından La Liga şampiyonluğunu da elde ederek üçüncü kupasını kazandı.

La Liga'da Şampiyon Barcelona! - Resim : 2

Kaynak: İHA

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