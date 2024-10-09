Fenerbahçe'den Samsunspor Hazırlığı

Fenerbahçe, 20 Ekim Pazar günü Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe'den Samsunspor Hazırlığı

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmaları ile başladı.

Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve 2 grup halinde pas çalışmaları yapan futbolcular, dar alanda yapılan çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: İHA

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