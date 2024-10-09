Liverpool'dan Sonra... Jurgen Klopp'un Yeni Adresi Belli Oldu

Alman futbol efsaneleri arasına adını yazdıran Jurgen Klopp, Liverpool’daki görevinden ayrılmasının ardından teknik direktörlük kariyerini sonlandırmıştı. Alman teknik adam sürpriz bir hamleye imza attı.

Klopp, Red Bull futbol grubunda ‘Küresel Futbol Başkanı’ olarak göreve başladı. Yeni görevine 2025 Ocak’ta başlayacağı bildirilen Klopp’un sözleşmesinde özel bir madde de yer alıyor. Bu maddeye göre, Alman teknik adam, Almanya Milli Takımı’nda teklif alması durumunda görevinden ayrılabilecek.

Klopp’un ‘Küresel Futbol Başkanı’ olacağı Red Bull’un futbol grubunda şu takımlar yer alıyor:

Red Bull Leipzig (Almanya)

New York Red Bulls (Amerika)

Red Bull Bragantino (Brezilya)

Red Bull Brasil

Red Bull Salzburg (Avusturya)

Leeds United (İngiltere – Hissedar olarak)