UEFA'dan Türk Hakemlere Görev

UEFA, Kadir Sağlam'a UEFA 19 Yaş Altı Hazırlık Şampiyonası'nda, Zorbay Küçük'e ise UEFA 17 Yaş Altı Hazırlık Şampiyonası'nda görev verdi.

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UEFA'dan Türk Hakemlere Görev

UEFA’dan FIFA kokartlı hakemler Kadir Sağlam ve Zorbay Küçük’e görev çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamada, "FIFA kokartlı hakemimiz Kadir Sağlam, 9-15 Ekim 2024 tarihleri arasında Romanya'da düzenlenecek olan ve Romanya, Almanya, İspanya ile Norveç'in katılacağı UEFA 19 Yaş Altı Hazırlık Şampiyonası 1. Grup müsabakalarında görev alacak. Müsabakalarda, FIFA kokartlı yardımcı hakemimiz Murat Tuğberk Curbay da yardımcı hakem olarak görev yapacak” ifadelerine yer verildi.

Zorbay Küçük’e ilişkin ise şu bilgiler paylaşıldı:

“FIFA kokartlı hakemimiz Zorbay Küçük, 9-15 Ekim 2024 tarihleri arasında Arnavutluk'ta düzenlenecek olan ve Arnavutluk, Hırvatistan, Hollanda ile Faroe Adaları'nın katılacağı UEFA 17 Yaş Altı Hazırlık Şampiyonası 3. Grup müsabakalarında görev alacak. Müsabakalarda, FIFA kokartlı yardımcı hakemimiz Furkan Ürün de yardımcı hakem olarak görev yapacak.”

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