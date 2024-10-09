Mourinho Biletini Kesti: Yerine Gelecek İsim Bile Hazır

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun, Osayi-Samuel'in yokluğunda Mert Müldür'ün performansından mutlu olmadığı iddia edildi.

MOURİNHO İSİM VERDİ

Bu noktaya transfer talep eden Jose Mourinho, Ajax'ta forma giyen Devyne Rensch'in adını verdi.

Fenerbahçe yönetiminin, Mourinho’nun bu talep sonrası harekete geçtiği ve futbolcuyu transfer etmek için çalışmalara başladığı öne sürüldü.

Mourinho’nun gözüne giremeyen Mert Müldür, Osayi’nin yokluğunda Fenerbahçe formasıyla bu sezon 13 maçta forma giydi.

25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı verdi.

Devyne Rensch ise Ajax formasıyla 12 maç oynadı.

21 yaşındaki Hollandalı bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.

Kaynak: Sabah