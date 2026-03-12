Fenerbahçe'den Real Betis'e Kiralanan Sofyan Amrabat Geri Dönüyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe’de kadro yapılanması sürüyor.

Sarı-lacivertlilerin sezon sonunda forvet ve stoper bölgesinin yanı sıra orta sahaya da takviye yapması planlanıyor.

Bu konuda açıklama yapan Başkan Sadettin Saran, sezon sonunda nokta atışı transferler yapacaklarını dile getirdi.

SARAN’DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Saran, “Ama geldiğimiz noktada 5 transfer yaptık. Halâ eleştiriliyoruz. Anlayabiliyorum. Eleştiriye açığım. ‘3 transfer daha ihtiyacımız var’ diyorlar. Herkes şu konuda müsterih olsun. Biz şu anda da çalışmalarımızı yapıyoruz sezon sonu için. Eksiklerimizi biliyoruz. Nerede yanlış yaptık bir daha zaten konuşacağız sezon sonu. Ama bugün eksiklerimizi az çok biliyoruz ve onlarla ilgili transfer görüşmelerimiz var. Çok doğru transferleri sezon sonu yapacağız. Devre arasındakinden çok daha iyi ve kolay olacak. Sezon sonu oturacağız, çok doğru yerlere doğru transferleri yapacağız. Eksiklerimizi biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fenerbahçe’de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde takımda düşünülmeyen yıldız futbolcu takıma geri dönecek.

SATIN ALMA OPSİYONU KULLANILMAYACAK

Sabah’ın haberine göre Fenerbahçe’nin sezon başında İspanyol ekibi Real Betis’e kiraladığı Sofyan Amrabat’ın satın alma opsiyonu kullanılmayacak.

KULÜBE GERİ DÖNECEK

Bu kapsamda yıldız futbolcu sezon sonunda Fenerbahçe’ye geri dönecek.

Fenerbahçe'nin yazın Real Betis'e kiraladığı Sofyan Amrabat, sezona oldukça iyi bir başlangıç yapmış, İspanyol ekibi, oyuncunun bonservisini almayı planlamıştı.

SAKATLIĞI PLANLARI BOZDU

Ancak deneyimli futbolcu, kasım ayında yaşadığı ciddi sakatlık sonrası sahalardan uzak kaldı.

Bu gelişmelerin ardından Real Betis yönetimi, Amrabat'ın bonservisini alma planını rafa kaldırdı. Amrabat bu sezon Betis formasıyla 11 müsabakada forma giydi.

MALİYETİ 14 MİLYON EURO

Fenerbahçe, Amrabat’ı geçen sezon 2 milyon euro kiralama ve 12 milyon euro satın alma opsiyonuyla transfer etmişti.

