Fenerbahçe'den Aykut Kocaman Açıklaması: Aziz Yıldırım Duyurdu
Fenerbahçe, Aykut Kocaman ve teknik ekip konusunda çıkan anlaşma iddialarını yalanladı. Başkan Aziz Yıldırım imzalı açıklamada, herhangi bir isimle anlaşma yapılmadığı belirtilirken, asılsız haberlerin sürmesi halinde ilgili basın mensupları hakkında şikâyetçi olunabileceği ifade edildi.
Fenerbahçe'den, son günlerde Aykut Kocaman ve teknik ekip konusunda çıkan haber ve iddialara ilişkin açıklama geldi.
ANLAŞMA İDDİALARI YALANLANDI
Sarı-lacivertli kulüp, herhangi bir teknik direktör ya da teknik ekip üyesiyle anlaşma sağlanmadığını duyurdu.
Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım imzasıyla yayımlanan açıklamada, çeşitli yayın organları ve sosyal medya mecralarında Fenerbahçe’nin teknik direktör ve/veya teknik ekip üyeleriyle anlaşma sağladığına yönelik çok sayıda haber ve iddianın yer aldığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:
“Yönetim Kurulumuz, halihazırda hiçbir teknik direktör ve/veya teknik ekip üyeleri ile anlaşma yapmamıştır.”
BASIN MENSUPLARINA 'ŞİKAYETÇİ OLURUZ' UYARISI
Fenerbahçe, basın mensuplarına dezenformasyondan uzak durma ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmeme çağrısında bulundu.
Sarı-lacivertli kulüp ayrıca, asılsız haber ve spekülasyonların sürmesi halinde ilgili basın mensupları hakkında şikâyetçi olma hakkını saklı tuttuğunu açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi