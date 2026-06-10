Türkiye'nin Maçını Yönetecek Hakem Belli Oldu

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki ilk maçını Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek. Türkiye ilk maçında pazar günü Avustralya ile karşılaşacak.

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Türkiye'nin Maçını Yönetecek Hakem Belli Oldu
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A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası'nda oynayacağı ilk maçın hakemi Jesus Valenzuela oldu.

JESUS VALENZUELA DÜDÜK ÇALACAK

Dünya Kupası D Grubu'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, turnuvadaki ilk maçında 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00'de Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

Maçı, Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesus Valenzuela yönetecek.

2013'ten beri FIFA kokartı taşıyan 42 yaşındaki hakem, 2022 Dünya Kupası'nda da görev yapmıştı.

Jesus Valenzuela'nın yardımcılıklarını yine Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jorge Urrego ve Tulio Moreno yapacak.

Mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) ise Perulu hakem Michael Orué olacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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