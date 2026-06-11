CHP'de Karşı Atak: Kılıçdaroğlu Cephesinden Peş Peşe Açıklamalar: 'Kurultay Toplanamaz'

CHP’de 28 Parti Meclisi üyesinin istifasıyla yönetim organlarının düşmesi üzerine konuşan Parti Meclisi üyesi Berhan Şimşek, kurultay çağrılarına set çekti. Yargıtay’ın nihai kararı beklenmeden hiçbir işlem yapılamayacağını savundu, "Parti Meclisi 5 kişiyle de toplanır" dedi. Parti Sözcüsü Müslim Sarı da "Her koşulda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diyerek, mevcut hukuki tedbir kararı kalkmadan hiçbir şekilde kurultay toplanamayacağını açıkladı.

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CHP'de Karşı Atak: Kılıçdaroğlu Cephesinden Peş Peşe Açıklamalar: 'Kurultay Toplanamaz'
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi’nden (PM) 28 üyenin toplu olarak istifa etmesi ve tüzük gereği "yönetim düştü, 45 gün içinde kurultay zorunlu" açıklamalarının ardından parti içinden ilk itiraz geldi.

Parti genel sekreter yardımcılarından Berhan Şimşek, mevcut 'mutlak butlan' davasının henüz İstinaf ve Yargıtay aşamalarından geçmediğini hatırlatarak, yüksek yargının nihai kararı açıklanmadan atılacak her türlü adımın boşa çıkacağını savundu.

'PARTİ MECLİSİ 5 KİŞİYLE DE TOPLANIR'

Olağanüstü kurultay taleplerinin bu aşamada yasal bir zemini olmadığını iddia eden Berhan Şimşek, "Özgür Özel ekibi Parti Meclisi’nden istifa etti. Parti Meclisi sayısının 40’ın altına düşmesi nedeniyle kurultayın yapılmasını talep ediyorlar ama Yargıtay karar vermeden herhangi bir işlem yapılamaz. Parti Meclisi gerekirse 5 kişiyle de toplanır" ifadelerini kaydetti.

'KURULTAY YAPILAMAZ'

Söz konusu istifaların ardından bir açıklama da CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı'dan geldi. Yönetim organlarının işlevini yitirmediğini savunan Sarı, "Parti Meclisi toplantımızı yapacağız, her koşulda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diyerek genel merkezin geri adım atmayacağını ve faaliyetlerine kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Davanın temelindeki 'tedbir' kararına dikkat çeken Sözcü Sarı, "Tedbir kararı oldukça kurultay toplanamaz, hem de hiçbir yolla" ifadelerini kullandı.

CHP’de Yönetim Resmen Düştü: 28 İstifa Sonrası 45 Günlük Kurultay Süreci BaşladıCHP’de Yönetim Resmen Düştü: 28 İstifa Sonrası 45 Günlük Kurultay Süreci BaşladıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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