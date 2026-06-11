CHP Genel Merkezi'nde Kritik Saatler: İstifaların Ardından Kalan 28 Üye ile PM Toplantısı

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CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplantı 13.10'da başladı. Toplantı sebebiyle partiye ziyaretçi kabul edilmedi.

CHP tarafından daha önce, PM'nin, belediye başkanlığı, istifa ve vefat gibi sebeplerle yedek üyeler ve Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla 57 üye ile toplanabileceği bildirilmişti. Partinin dünkü Merkez Yönetim Kurulu kararıyla partiden 9 milletvekilinin tedbirli olarak kesin ihracı talep edilmiş, parti üyelikleri askıya alınmıştı. Bu isimlerden PM üyesi olan Umut Akdoğan, Özgür Karabat, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Veli Ağbaba'nın da eksikliğiyle PM'nin 53 üyeyle toplanması öngörülüyordu.

28 ÜYE İLE TOPLANDI

Bugün CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e yakın olan 28 PM üyesinin istifa etmesi sebebiyle PM'nin sayısı 29'a düşmüş oldu. PM, mazeret sebebiyle katılamayanlar hariç 28 üyeyle toplandı.

Öte yandan, CHP TBMM Grup Amiri Mustafa Biçer, partiye gelerek 28 PM üyesinin istifasını Genel Sekreterliğe sundu.

GÖZLER SAAT 16.00'DA

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı'nın, PM'de alınan kararları saat 16.00'da düzenlenecek basın toplantısıyla duyurması bekleniyor.

Kaynak: AA