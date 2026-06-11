Ankara’da Parktaki Vahşete Çifte Tutuklama: 16 Yaşındaki Kayra'yı Öldüren Baba ve Oğlu Cezaevinde

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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde kan donduran bir cinayet yaşandı.

Özel bir sağlık meslek lisesinde 9'uncu sınıf öğrencisi olan 16 yaşındaki Kayra Ataman, parkta kız arkadaşıyla birlikte yürüdüğü sırada henüz bilinmeyen bir nedenle Burak Ehlil isimli şahısla tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine Burak Ehlil'in 17 yaşındaki oğlu T.E.E. de kavgaya dahil oldu.

BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Olayda 17 yaşındaki T.E.E., yanındaki bıçakla lise öğrencisi Kayra Ataman'ı ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen 16 yaşındaki Ataman kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TUTUKLANDILAR

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, T.E.E. ve kavgayı başlatan babası Burak Ehlil'i yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemede, T.E.E.'nin 9'uncu sınıftan sonra okulu bıraktığı ve sanayide işçi olarak çalıştığı belirlendi.

Emniyetteki sorgu ve ifade işlemleri tamamlanan çocuk ve babası, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik karşısına çıkarılan baba Burak Ehlil ve oğlu T.E.E., "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Canice katledilen talihsiz genç Kayra Ataman’ın cenazesi ise dün Karşıyaka Mezarlığı’nda ailesi ve okul arkadaşlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: DHA