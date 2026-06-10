Aziz Yıldırım Teknik Direktör Kararını Verdi: Fenerbahçe'de Üçüncü Aykut Kocaman Dönemi

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Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım, Hakan Safi ile girdiği başkanlık yarışını kazandı ve yeniden sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı oldu.

Yıldırım ve yönetim kurulu, düzenlenen törenle mazbatalarını alarak göreve resmen başladı.

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü de belli oldu. Yıldırım ve yönetimi, yeni teknik adamla her konuda anlaşmaya vardı.

FENERBAHÇE’DE ÜÇÜNCÜ AYKUT KOCAMAN DÖNEMİ

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Fenerbahçe, teknik direktör Aykut Kocaman ile her konuda anlaşmaya vardı.

TEKNİK EKİP ŞEKİLLENİYOR

Aykut Kocaman, teknik ekibine son şeklini vermeye başladı. Eski futbolcular hem teknik kadro hem de Samandıra’daki yeni yapılanmada görev alacak.

Futbol operasyonlarında yer alacak Hasan Çetinkaya ve Baturalp Soydaş da Kocaman ile birlikte Samandıra’da olacak.

AYKUT KOCAMAN'IN FENERBAHÇE KARNESİ

Futbolculuk dönemindeki performansıyla Fenerbahçe'nin efsaneleri arasına giren Kocaman, 2009 yılında sportif direktör olarak görev aldığı sarı-lacivertli takımda 2010'da teknik direktörlük görevine getirildi.

İlk döneminde 3 sezon görev yapan Aykut Kocaman, teknik adamlık sürecinde de sarı-lacivertlilerin tarihinde iz bırakan isim oldu.

Fenerbahçe, Kocaman yönetiminde Türkiye Kupası'nda 29 yıllık hasretini bitirirken, Süper Lig'de 1, Türkiye Kupası'nda ise 2 şampiyonluk yaşadı. Aykut Kocaman, ilk döneminde UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final gördü ve önemli başarılar yakaladı.

2014-2017 arasındaki 3 sezonda Konyaspor'da görev yapan ve yeşil-beyazlı ekibi Avrupa kupalarına taşıyıp Türkiye Kupası'nı kazandıran Aykut Kocaman, geride kalan sezon başında yeniden Fenerbahçe'ye döndü. İkinci döneminde 1 sezon görevde kalan tecrübeli teknik adam ile Ali Koç'un başkanlığa seçilmesinin ardından yollar ayrıldı.

Aykut Kocaman, beklentileri karşılayamadığı ikinci sezonunda sarı-lacivertlilerin başında en çok resmi maça çıkan teknik direktör unvanını aldı.

198 MAÇTA TAKIMIN BAŞINDAYDI

Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin başında toplamda 198 resmi maça çıktı.

Deneyimli teknik direktör, sarı-lacivertli ekibi 142 Süper Lig, 26 Avrupa kupası, 29 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa maçına çıkardı.

Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, çıktığı resmi karşılaşmalarda 118 galibiyet alırken, 43 mücadeleden beraberlik, 37 müsabakadan da yenilgiyle ayrıldı.

Bu maçlarda rakip filelere 388 gol gönderen Fenerbahçe, kalesindeki 206 gole engel olamadı.

Kaynak: Haber Merkezi