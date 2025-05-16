Milyonda Bir Olasılık Fenerbahçeli Yıldızı Vurdu: Sağlık Durumu İçin Kritik 15 Gün

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, milyonda bir görülen enfeksiyon nedeniyle gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi. Tedavisine 15 gün daha özel gözetim altında devam edilecek olan oyuncunun, 1 Temmuz'da takımla çalışmalara başlaması planlanıyor.

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Milyonda Bir Olasılık Fenerbahçeli Yıldızı Vurdu: Sağlık Durumu İçin Kritik 15 Gün

Fenerbahçe'nin deneyimli orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, nadir görülen bir enfeksiyon nedeniyle geçirdiği zorlu hastane sürecinin ardından taburcu edildi. 20 günü aşkın süredir hastanede tedavi gören Yandaş'ın, sağlık durumunun iyiye gittiği ve önümüzdeki 15 gün boyunca kulüp tesislerinde ve evinde özel doktor gözetiminde tedavisine devam edileceği öğrenildi.

Milyonda bir rastlanan, virüs kaynaklı bu enfeksiyon sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalan başarılı futbolcunun, fiziksel olarak güçlenme sürecinin kontrollü şekilde sürdürüleceği belirtildi.

Milyonda Bir Olasılık Fenerbahçeli Yıldızı Vurdu: Sağlık Durumu İçin Kritik 15 Gün - Resim : 1

Kulüp kaynaklarından edinilen bilgiye göre Mert Hakan Yandaş'ın, 1 Temmuz'da başlayacak olan yeni sezon hazırlık kampına takımla birlikte katılması hedefleniyor.

Zorlu süreci geride bırakan futbolcunun, yeniden sahalara dönmeye kararlı olduğu ve sağlık ekibinin de bu süreci yakından takip ettiği bildirildi.

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Mert Hakan Yandaş Hastaneye KaldırıldıMert Hakan Yandaş Hastaneye KaldırıldıSpor

Kaynak: DHA

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