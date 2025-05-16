Milyonda Bir Olasılık Fenerbahçeli Yıldızı Vurdu: Sağlık Durumu İçin Kritik 15 Gün

Fenerbahçe'nin deneyimli orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, nadir görülen bir enfeksiyon nedeniyle geçirdiği zorlu hastane sürecinin ardından taburcu edildi. 20 günü aşkın süredir hastanede tedavi gören Yandaş'ın, sağlık durumunun iyiye gittiği ve önümüzdeki 15 gün boyunca kulüp tesislerinde ve evinde özel doktor gözetiminde tedavisine devam edileceği öğrenildi.

Milyonda bir rastlanan, virüs kaynaklı bu enfeksiyon sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalan başarılı futbolcunun, fiziksel olarak güçlenme sürecinin kontrollü şekilde sürdürüleceği belirtildi.

Kulüp kaynaklarından edinilen bilgiye göre Mert Hakan Yandaş'ın, 1 Temmuz'da başlayacak olan yeni sezon hazırlık kampına takımla birlikte katılması hedefleniyor.

Zorlu süreci geride bırakan futbolcunun, yeniden sahalara dönmeye kararlı olduğu ve sağlık ekibinin de bu süreci yakından takip ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA