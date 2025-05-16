NBA Play-Off'larında Seride Eşitlik

NBA Batı Konferansı yarı final serisinde Denver Nuggets, sahasında oynadığı karşılaşmada Oklahoma City Thunder’ı 119-107 mağlup ederek seride dengeyi sağladı ve durumu 3-3 yaptı.

Son Güncelleme:
NBA Play-Off'larında Seride Eşitlik

NBA Batı Konferansı yarı final serisinde Denver Nuggets, kendi sahasında ağırladığı Oklahoma City Thunder’ı 119-107 mağlup ederek seride durumu 3-3'e getirdi.

Thunder’ın öne çıkan ismi Shai Gilgeous-Alexander, mücadeleyi 32 sayıyla tamamlasa da bu performans galibiyet için yeterli olmadı.

Serinin kaderini belirleyecek yedinci ve son karşılaşma, 18 Mayıs Pazar günü oynanacak. Bu kritik maçın galibi, Batı Konferansı finalinde Minnesota Timberwolves ile kozlarını paylaşacak.

Kaynak: AA

Etiketler
NBA
Son Güncelleme:
Ev Yapımı Aloe Vera Yüz Kremi Nasıl Yapılır? Meğer Bu Kadar Basitmiş Ev Yapımı Aloe Vera Yüz Kremi Nasıl Yapılır? Meğer Bu Kadar Basitmiş
Osimhen İçin Galatasaray’da Büyük Seferberlik: Adnan Polat'tan Beklenmedik Hamle Osimhen İçin Galatasaray’da Büyük Seferberlik: Adnan Polat'tan Beklenmedik Hamle
Fenerbahçe'den Tarihe Geçecek Bonservis! O Oyuncu İçin Servet Ödeyecek Fenerbahçe'den Rekor Bonservis!
Papa Seçimi Nasıl Yapılıyor ve Yeni Papa Kim Olacak? Adaylar Kimler, Seçim Süreci Nasıl İlerleyecek? Papa Seçimi Nasıl Yapılıyor ve Yeni Papa Kim Olacak? Adaylar Kimler, Seçim Süreci Nasıl İlerleyecek?
ÇOK OKUNANLAR
Kredi Kartlarında 5 Yıl Sonra Bir İlk! Rekor Oldu Kredi Kartlarında 5 Yıl Sonra Bir İlk! Rekor Oldu
Ünlü Market Zinciri Apar Topar Kapanıyor: Bütün Şubeleri Tek Tek Kepenk İndirecek Ünlü Market Zinciri Apar Topar Kapanıyor
En Zengin Sporcular Açıklandı: Kimse Bu Kadar Kazandığını Bilmiyordu! Listede Sürpriz İsimler Var En Zengin Sporcular Açıklandı: Kimse Bu Kadar Kazandığını Bilmiyordu! Listede Sürpriz İsimler Var
Türkiye’nin Dev Market Zinciri İsmini Değiştiriyor: Bütün Tabelalar Yenileniyor! İşte Yeni Adı Türkiye’nin Dev Market Zinciri İsmini Değiştiriyor: Bütün Tabelalar Yenileniyor! İşte Yeni Adı
Herkes Çöp Sanıyor, O Köşeyi Dönüyor! Dikenli Sarmaşıkları Kurutup Servete Çeviriyor Herkes Çöp Sanıyor, O Köşeyi Dönüyor! Dikenli Sarmaşıkları Kurutup Servete Çeviriyor