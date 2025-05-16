NBA Play-Off'larında Seride Eşitlik

NBA Batı Konferansı yarı final serisinde Denver Nuggets, kendi sahasında ağırladığı Oklahoma City Thunder’ı 119-107 mağlup ederek seride durumu 3-3'e getirdi.

Thunder’ın öne çıkan ismi Shai Gilgeous-Alexander, mücadeleyi 32 sayıyla tamamlasa da bu performans galibiyet için yeterli olmadı.

Serinin kaderini belirleyecek yedinci ve son karşılaşma, 18 Mayıs Pazar günü oynanacak. Bu kritik maçın galibi, Batı Konferansı finalinde Minnesota Timberwolves ile kozlarını paylaşacak.

Kaynak: AA