Fenerbahçe'den 3 Temmuz Mesajı: Mücadelemiz Sürecek

Fenerbahçe Kulübü, 3 Temmuz sürecinde yaşanan "kumpas davası"nda verilen beraat kararlarının yıldönümü vesilesiyle yazılı bir açıklama yaptı. Kulüp, bu süreçte elde edilen hukuki zaferi hatırlatırken, mücadelelerinin hala devam ettiğini belirtti.

Fenerbahçe, açıklamasında 3 Temmuz 2011’de başlayan süreci bir kez daha değerlendirdi. Dönemin başkanı Aziz Yıldırım ve bazı yöneticiler hakkında ortaya atılan iddiaların, "kulübü hedef alan bir kumpasın parçası" olduğu ifade edildi. Kulübün açıklamasında, bu süreçte "FETÖ tarafından organize edilen saldırılara karşı büyük bir mücadele verildiği ve sonunda haklılıklarının hem vicdanlarda hem de hukuk önünde kanıtlandığı" savunuldu.

Kulübün açıklamasında, Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin 27 Aralık 2021’de onadığı beraat kararlarına vurgu yapıldı. Bu kararlarla birlikte Aziz Yıldırım, Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu’nun suçlamalardan "tamamen aklandığı" hatırlatıldı.

'MÜCADELE DEVAM EDECEK'

Açıklamada, hukuki zafer elde edilmiş olsa da kulübün maddi ve manevi zararlarının giderilmesi için mücadelelerinin sürdüğüne dikkat çekildi. Kulüp "İlk günkü duruşumuzdan taviz vermeden, hak arayışımız devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe bu süreçte kulübü yalnız bırakmayan taraftarlarına da teşekkür etti. Açıklamada, "Başkanımızın ve yöneticilerimizin yanında duran, emeğe sahip çıkan camiamıza şükranlarımızı sunarız" denildi.

Kaynak: Haber Merkezi