Fenerbahçe'de Tedesco'yla Devam Kararının Arkasından Oyuncular Çıktı: Gerekirse Biz de Bedel Öderiz

Fenerbahçe'de üst üste gelen puan kayıplarının ardından acil durum ilan edilmişti. Başkan Sadettin Saran, 2-0 kaybedilen Fatih Karagümrük maçı sonrası yönetim kurulu ile toplantı yapmış ve Tedesco'nun takımdaki geleceği tartışılmıştı.

TEDESCO İLE YOLA DEVAM KARARI

Hem maçın ardından hem de bir sonraki gün yapılan görüşmelerin ardından ise Tedesco ile yola devam etme kararı alınmıştı. Başkan Sadettin Saran'ın kararının perde arkası ortaya çıktı.

YERLİ HOCALAR GÜNDEME GELDİ

Sabah'ta yer alan habere göre Fatih Karagümrük yenilgisi sonrası statta yapılan toplantıda Fenerbahçe'de bazı isimler Tedesco ile yolların ayrılmasını isterken Aykut Kocaman ve İsmail Kartal isimleri ön plana çıktı. Ancak Başkan Sadettin Saran ise ani karar almadı.

‘GEREKİRSE BİZ DE BEDEL ÖDERİZ’

Önce Tedesco ve Devin Özek ile konuştu, ardından kaptanları çağırdı. Oyuncularla yaptığı görüşmede ise hocaya güvenoyu çıktı. Başta kaptan Skriniar olmak üzere tüm isimler "Tek sorumlu Tedesco değil, bizim de büyük hatalarımız var. Fatura tek başına ona kesilmesin. Gerekirse biz de bedel öderiz. Biz sonuna kadar şampiyonluğu ve tüm kupaları kazanmak için mücadele edeceğiz. Hatalarımızı telafi edeceğiz" dedi.

Bu sözler sonrasında Başkan Sadettin Saran da sorumluluk aldı ve yola devam kararını verdi.

Kaynak: Haber Merkezi