Fenerbahçe'de Şoke Eden Sakatlık: Durumu Ciddi

Fenerbahçe’de kadro planlama çalışmaları sürerken, son antrenmanda şoke eden bir sakatlık yaşandı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Bright Osayi Samuel’in antrenmana devam edemediğini ve oyuncunun son durumunun yapılacak kontrollerden sonra netleşeceğini yazdı.

Oyuncunun sakatlığının ciddi göründüğü ve sahalardan ne kadar uzak kalacağının MR’dan sonra belli olacağı kaydedildi.