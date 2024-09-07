Fenerbahçe'de Şoke Eden Sakatlık: Durumu Ciddi

Fenerbahçe'de Bright Osayi Samuel'in son antrenmanda sakatlandığı ve durumunun ciddi olduğu kaydedildi. Oyuncunun son durumu MR sonuçlarının ardından belli olacak.

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Fenerbahçe'de Şoke Eden Sakatlık: Durumu Ciddi

Fenerbahçe’de kadro planlama çalışmaları sürerken, son antrenmanda şoke eden bir sakatlık yaşandı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Bright Osayi Samuel’in antrenmana devam edemediğini ve oyuncunun son durumunun yapılacak kontrollerden sonra netleşeceğini yazdı.

Oyuncunun sakatlığının ciddi göründüğü ve sahalardan ne kadar uzak kalacağının MR’dan sonra belli olacağı kaydedildi.

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