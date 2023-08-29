Fenerbahçe'de Miguel Crespo İtalya yolcusu

Fenerbahçe'de forma giyen Portekizli Miguel Crespo'nun İtalya'nın Genoa ekibine transfer olacağı iddia edildi.

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Fenerbahçe'de Miguel Crespo İtalya yolcusu

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları devam ederken, ayrılıklar da devam ediyor.

Son olarak Portekizli orta saha Miguel Crespo'nun İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'ya transfer olacağı iddia edildi.

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Genoa’nın Fenerbahçe'den Miguel Crespo'yu kadrosuna katmaya çok yakın olduğu iddia edildi.

İtalya Serie A'nın yeni ekibinin bu transfer karşılığında Fenerbahçe'ye 3.5 milyon Euro bonservis ücreti ödeyeceği ayrıca anlaşmada bonus maddelerinin de olduğu da belirtildi.

Portekizli orta saha, Sarı-lacivertli formayla toplamda 65 karşılaşmaya çıkarken, 4 gol - 6 asistlik performans sergiledi.

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