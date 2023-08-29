'Filenin Sultanları', yarı final yolunda

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya ile karşı karşıya. Karşılaşma, yarın 18.00'de başlayacak.

Son Güncelleme:
'Filenin Sultanları', yarı final yolunda

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde yarın Polonya ile karşılaşacak.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Paleis 12 Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 18.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Almanya'da oynadığı C Grubu maçlarının 5'ini de kazanarak adını son 16 turuna yazdıran Filenin Sultanları, Belçika'yı da 3-1 yenerek şampiyonada 6'da 6 yaptı ve çeyrek finale yükseldi.

Polonya ise A Grubu'nda oynadığı 4 maçı kazanırken Sırbistan'a kaybetti. Sırbistan'ın ardından grubunda 2'nci sırada yer alan, son 16 turunda ise Almanya'yı 3-0 mağlup eden Polonya, çeyrek finalde Türkiye'nin rakibi oldu.

Organizasyonda çeyrek final karşılaşmaları, Brüksel ve İtalya'nın Floransa şehrinde yapılacak.

Brüksel, 1 Eylül Cuma günü oynanacak yarı final ve 3 Eylül Pazar günü yapılacak final karşılaşmalarında da ev sahibi olacak.

Kaynak: AA

Etiketler
A Milli Kadın Voleybol Takımı
Son Güncelleme:
Lahana turşusunu lezzetlendiriyor. Turşu bidonuna mutlaka ekleyin Lahana turşusunu lezzetlendiriyor. Turşu bidonuna mutlaka ekleyin
Djokovic, zorlanmadan ikinci turda Djokovic, zorlanmadan ikinci turda
4 kulübümüz yarışıyor: Play-off turu rövanş maçlarının yayıncıları belli oldu 4 kulübümüz yarışıyor: Play-off turu rövanş maçlarının yayıncıları belli oldu
Kek kabarıyor ve asla çatlamıyor! Aşçıların yıllardır sakladığı teknik Kek kabarıyor ve asla çatlamıyor! Aşçıların yıllardır sakladığı teknik
ÇOK OKUNANLAR
AKP'de yeni gündem emeklilere 29 Ekim'de ikramiye: Ayrıntılar netleşiyor, 'zaman kazandırır' AKP'de yeni gündem emeklilere 29 Ekim'de ikramiye: 'Zaman kazandırır'
En çapkın, en ateşli, en çekici: İşte burçlar ve 'en'leri En çapkın, en ateşli, en çekici: İşte burçlar ve 'en'leri
Emekli maaşına ek zamda formüller ortaya çıktı: Yeni düzenleme geliyor! Emekli maaşına ek zamda formüller ortaya çıktı: Yeni düzenleme geliyor!
Gök gürültülü sağanak geliyor: 44 ili vuracak, hayat felç olacak! Gök gürültülü sağanak geliyor: 44 ili vuracak, hayat felç olacak!
Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın geçirdiği kazayla ilgili detaylar ortaya çıktı: Doktor heyeti Yunanistan'a gitmiş Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın geçirdiği kazayla ilgili detaylar ortaya çıktı