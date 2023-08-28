4 kulübümüz yarışıyor: Play-off turu rövanş maçlarının yayıncıları belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilicimiz Galatasaray, gruplara kalmak için son maçına çıkıyor. Galatasaray, Molde'yi sahasında konuk edecek. Mücadele 29 Ağustos Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 31 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Twente ile deplasmanda karşılaşacak.

Diğer temsilcilerimiz Beşiktaş ve Adana Demirspor ise 31 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de gruplara kalmak için sahaya çıkacak. Beşiktaş, Dinamo Kiev'i sahasında konuk edecek. Adana Demirspor da Genk ile sahasında karşılaşacak.

YAYINCILAR BELLİ OLDU

Temsilcilerimizin play-off turundaki maçlarının yayınlacıları şöyle:

Galatasaray-Molde karşılaşması EXXEN'de yayınlanacak.

Beşiktaş-Dinamo Kiev maçı TRT Spor'da yayınlanacak.

Twente-Fenerbahçe maçı ise S Sport ekranlarında yayınlanacak.

Adana Demirspor-Genk karşılaşması TV 8.5 ekranlarında olacak.