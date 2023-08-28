4 kulübümüz yarışıyor: Play-off turu rövanş maçlarının yayıncıları belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde boy gösteren 4 temsilcimiziz play-off maçlarına çıkıyor. Temsilcilerimizin maçlarının yayıncıları da belli oldu.

Son Güncelleme:
4 kulübümüz yarışıyor: Play-off turu rövanş maçlarının yayıncıları belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilicimiz Galatasaray, gruplara kalmak için son maçına çıkıyor. Galatasaray, Molde'yi sahasında konuk edecek. Mücadele 29 Ağustos Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 31 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Twente ile deplasmanda karşılaşacak.

Diğer temsilcilerimiz Beşiktaş ve Adana Demirspor ise 31 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de gruplara kalmak için sahaya çıkacak. Beşiktaş, Dinamo Kiev'i sahasında konuk edecek. Adana Demirspor da Genk ile sahasında karşılaşacak.

YAYINCILAR BELLİ OLDU

Temsilcilerimizin play-off turundaki maçlarının yayınlacıları şöyle:

Galatasaray-Molde karşılaşması EXXEN'de yayınlanacak.

Beşiktaş-Dinamo Kiev maçı TRT Spor'da yayınlanacak.

Twente-Fenerbahçe maçı ise S Sport ekranlarında yayınlanacak.

Adana Demirspor-Genk karşılaşması TV 8.5 ekranlarında olacak.

Son Güncelleme:
A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde
Resmen açıklandı: Galatasaray'da Yunus Akgün İngiltere yolcusu Resmen açıklandı: Galatasaray'da Yunus Akgün İngiltere yolcusu
Serdar Dursun Fenerbahçe'den ayrıldı! Serdar Dursun Fenerbahçe'den ayrıldı!
Göztepe evinde de kayıp Göztepe evinde de kayıp
Yeni sezon başlıyor... ATV'den Kardeşlerim dizisine peş peşe yeni oyuncular Yeni sezon başlıyor... ATV'den Kardeşlerim dizisine peş peşe yeni oyuncular
Tavuk haşlarken dikkat edin. Hem besin değerini yok ediyor hem zehirliyor Tavuk haşlarken dikkat edin. Hem besin değerini yok ediyor hem zehirliyor
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü astrolog Dinçer Güner, '3 senede bir oluyor' diyerek yaşanacakları tek tek anlattı Ünlü astrolog Dinçer Güner, yaşanacakları tek tek anlattı
Paraya para demeyecekler: Eylül ayında şansı dönecek 5 burç açıklandı Eylül ayında şansı dönecek 5 burç açıklandı
Söylediklerine asla güven olmaz! Doğuştan yalancı 4 burç açıklandı Söylediklerine asla güven olmaz! Doğuştan yalancı 4 burç açıklandı
Canan Karatay 'Çöpe atın' diyerek evlerdeki tehlikeye karşı uyardı Canan Karatay 'Çöpe atın' diyerek evlerdeki tehlikeye karşı uyardı
SGK Uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: 2,5 milyon kişi var, EYT'li olup emekli olabilirsiniz! '2,5 milyon kişi var, EYT'li olup emekli olabilirsiniz!'