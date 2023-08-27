A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası son 16 turunda, Belçika ile Brüksel Expo’da karşılaştı.
Milli takım Belçika'yı 25-22, 16-25, 25-15, 32-30'luk setlerle 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Turnuvada 6'da 6 yapan kırmızı-beyazlılar çeyrek finalde Polonya - Almanya maçının galibiyle karşılaşacak.
Organizasyonda çeyrek final karşılaşmaları, İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanacak.
Brüksel, 1 Eylül Cuma günü oynanacak yarı final ve 3 Eylül Pazar günü yapılacak final karşılaşmalarında da ev sahibi olacak.
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