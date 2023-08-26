Serdar Dursun Fenerbahçe'den ayrıldı!

Fenerbahçe'den Fatih Karagümrük’e transfer olan milli oyuncu Serdar Dursun, sarı-lacivertli kulübe yayımladığı mesaj ile veda etti.

Sosyal medya hesabından 'Güzel anılar güzel vedaları hak ediyor' başlığıyla yaptığı açıklamada Serdar Dursun, şu ifadelere yer verdi:

"2 seneyi aşkın süredir sarı-lacivertli formayı taşımak Fenerbahçe için başarıdan başarıya koşmak benim için büyük bir onurdu. Formayı üzerime giydiğim her saniyenin sonunda taraftarlarımıza koşmanın hayaliyle oynadım ve sizlerle Türkiye Kupası’nı kazanmanın gururunu yaşadım. Sizlerle paylaştığım bu süre benim için unutulmaz anılarla dolu. Öncelikle Başkanımız Ali Koç’a bana Fenerbahçe formasını giyme şansını verdiği için teşekkür ederim. Aynı zamanda birlikte mücadele ettiğimiz tüm takım arkadaşlarıma, hocalarıma, yöneticilerimize, bütün Fenerbahçe çalışanlarına ve büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederim. Hepinizi çok özleyeceğim."

FENERBAHÇE İLE 64 RESMİ MAÇA ÇIKTI

Serdar Dursun, Fenerbahçe’de forma giydiği 3 sezonda 64 resmi maçta forma giydi ve 19 golle katkı sağladı.

Kaynak: Gerçek Gündem